Dalla Spagna - Caos Barcellona, contattato Xavi ma solo per giugno! Resta Valverde in panchina

Ultime notizie calcio Napoli - La situazione in casa Barcellona è diventata ancor di più infuocata dopo la cocente eliminazione in semifinale in Supercoppa spagnola per mano dell'Atletico Madrid, che nei minuti finali ha ribaltato il punteggio grazie a Morata e Correa. Ovviamente sul banco degli imputati ci è finito il tecnico Ernesto Valverde, malvisto da buona parte dell'opinione pubblica. Nelle ultime ore aveva iniziato a circolare in maniera importante il nome di Xavi, storica bandiera del club catalano ma a quanto pare si tratta di una opzione da depennare. Stando a quanto riportato dal quotidiano "Mundo Deportivo", infatti, la dirigenza blaugrana ha già avuto tre incontri con l’adesso tecnico dell’Al Sadd ma fonti interne al Barça fanno sapere che si tratta di una pista per giugno dal momento che non rientra nella politica del club l'idea di cambiare guida tecnica a stagione in corso. Si tratta, infatti, di una possibilità per giugno.

Valverde, allenatore del Barcellona