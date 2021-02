Dalla smorfia di dolore di Manolas alla classe di 'nonno' Pandev: le emozioni di Genoa-Napoli 2-1 [FOTOGALLERY CN24]

Goran Pandev trascina il Genoa a una vittoria contro il Napoli per 2-1 a Marassi: gli azzurri accorciano con Politano nel finale ma non trovano il pareggio. In allegato l’ampia fotogallery di CalcioNapoli24.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Strootman (22' st Behrami), Badelj, Zajc (43' st Rovella), Czyborra; Destro (34' st Portanova), Pandev (22' st Scamacca). A disposizione: Marchetti, Zima, Ghiglione, Melegoni, Onguene, Pellegrini, Eyango, Dumbravanu. Allenatore: Ballardini

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas (24' st Rrahmani), Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Demme (33' st Bakayoko), Zielinski (9' st Insigne); Politano, Petagna (9' st Osimhen), Lozano. A disposizione: Meret, Contini, Hysaj, Cioffi, Lobotka. Allenatore: Gattuso

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

MARCATORI: 11' pt, 26' pt Pandev (G), 34' st Politano (N)

NOTE: Ammoniti: Badelj, Czyborra, Zajc (G); Mario Rui, Elmas (N). Recupero: 0' e 4'