Dalla Francia - Gli occhi dell'Inter su Cavani per il dopo Lautaro: Icardi resterebbe al PSG

Ultime calcio - Secondo quanto riferisce L’Equipe rilancia un’indiscrezione relativa a una possibile asse di mercato tra Inter e Paris Saint-Germain. Protagonisti Mauro Icardi ed Edinson Cavani. Secondo la testata francese, se l’Inter dovesse perdere Lautaro Martinez avrebbe già deciso di virare sull’uruguaiano del PSG, in scadenza il prossimo 30 giugno e seguito anche da Atletico Madrid e Manchester United. Il PSG, in caso di addio di Cavani, ha già pronto il riscatto di Mauro Icardi dall’Inter per 70 milioni di euro.