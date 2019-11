Dall'Inghilterra - Cavani sostituirà Ibrahimovic ai Los Angeles Galaxy!

Calciomercato Napoli - Un futuro tutto da scrivere quello di Edinson Cavani: il bomber uruguaiano, infatti, ha il contratto in scadenza la prossima estate con il PSG e, come è noto ormai da tempo, non ha intenzione di prolungare questo rapporto. Da parte sua, poi, il club parigino ha trovato in Mauro Icardi un più che degno sostituto e per questo è inevitabile l'addio. L'ex Napoli sarebbe stato però individuato come sostituto di Zlatan Ibrahimovic dai Los Angeles Galaxy ed a confermare la notizia è quest'oggi il quotidiano inglese "Mirror".