La SSC Napoli batte la Sampdoria 2-0 grazie ad una doppietta firmata da Dries Mertens. E' la giornata degliu esordi in casa Napoli: prima da titolare con la maglia azzurra per Hirving Lozano, prima presenza in assoluto per Fernando Llorente. Gli azzurri ipotecano il risultato ed escono dallo stadio San Paolo vittoriosi.

