Dall'esplosione di Rrahmani alla rabbia di Lozano: le emozioni di Fiorentina-Napoli 1-2 [FOTOGALLERY CN24]

Il Napoli non si ferma neanche in casa della Fiorentina, battuta 2-1 in rimonta al Franchi. In allegato l’ampia fotogallery realizzata da Ciro De Luca per CalcioNapoli24.

Fiorentina-Napoli 1-2, il tabellino

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola (32' st Benassi), Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura (32' st Kokorin), Pulgar (20' st Torreira), Duncan (32' st Maleh); Callejon (13' st Sottil), Vlahovic, Nico Gonzalez. A disposizione: Amrabat, Igor, Munteanu, Nastasic, Terracciano, Terzi, Venuti. Allenatore: Italiano.

NAPOLI(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (39' st Mertens), Anguissa; Lozano (13' st Politano), Zielinski (13' st Elmas), Insigne (25' st Demme); Osimhen (39' st Petagna). A disposizione: Ghoulam, Jesus, Malcuit, Manolas, Marfella, Meret, Zanoli. Allenatore: Spalletti.

ARBITRO: Sozza di Seregno

MARCATORI: 28' pt Quarta (F), 38' pt Lozano (N), 2' st Rrahmani (N).

NOTE: Al 38' pt Dragowski (F) respinge un rigore a Insigne (N). Ammoniti Quarta, Bonaventura, Pulgar (F); Anguissa, Rui, Demme (N). Recupero 1' pt e 4' st.