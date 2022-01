Dal Parlamento chiamano Draghi: "Intervieni urgentemente in Serie A!"

Ultime notizie Serie A. La situazione dei contagi di Covid19 nel campionato di calcio italiano preoccupa anche le istituzioni parlamentari. Dal Senato della Repubblica si alza una richiesta per il Presidente del Consiglio Mario Draghi.

Serie A, chiesto l'intervento di Draghi

“Ci rivolgiamo a Lei, presidente del Consiglio Mario Draghi chiedendole di intervenire urgentemente, con tutta la sua autorevolezza affinché si sospendano i campionati di calcio nel nostro Paese. Come lei saprà sono più di cento i calciatori di serie A ( per non contare quelli delle serie inferiori) contagiati dal virus. In queste condizioni, le decisioni sullo svolgimento delle partite sono devolute alle ASL territoriali che comprensibilmente non hanno gli stessi criteri di valutazione. Inoltre, vi sono giocatori che dovrebbero trovarsi in quarantena e che invece si trovano aggregati ai gruppi-squadra dei rispettivi club. Insomma, ci sembra si sia creato uno stato di anarchia e di confusione che certamente non giova allo sport e che non può che preoccupare per i suoi inevitabili risvolti sociali”. Lo affermano in una nota congiunta i senatori Gaetano Quagliariello e Sandro Ruotolo.