Dal Belgio - Speranze di vedere De Bruyne contro l'Italia: l'Europeo di Hazard potrebbe essere finito

"Speranza De Bruyne, l'Europeo di Hazard potrebbe essere finito". Iniziano ad arrivare le prime sensazioni dal Belgio in merito alle condizioni fisiche di Kevin De Bruyne ed Eden Hazard. Secondo il De Standaard il centrocampista del Manchester City è quello che ha le maggiori chance di recupero in vista dell'Italia, mentre per il 7 del Real Madrid sembra improbabile una presenza con gli azzurri. De Bruyne si è slogato la caviglia dopo un contrasto con Palhinha e per svolgere gli esami strumentali occorrerà aspettare la giornata di domani.