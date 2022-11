Daily Mail pazzo del Napoli: "Nel 2015 Chiavelli scoprì Giuntoli! Aneddoto su Spalletti e Ancelotti"

Il Napoli approda anche sul Daily Mail, il quotidiano inglese più venduto (un milione di copie al giorno) che un paio di anni fa ha superato il Sun.

Il quotidiano più importante d'Inghilterra dedica due pagine al Napoli, lodando Spalletti, Chiavelli, Giuntoli e De Laurentiis. Una società modello evidenziando la fonte d’ispirazione del tecnico toscano, la fattoria e la vita di campagna

Fabrizio Ferrari, il giornalista, ospite di Tiki Taka fino all'anno scorso, ha raccontato numerosi aneddoti su Spalletti e su "La Rimessa" la casa vacanze nella campagna toscana dove l'allenatore del Napoli si trincera a rielaborare le idee e a meditare nei momenti di relax.

Ferrari ha raccontato anche un aneddoto relativo al 2 giugno 2008, quando l'ex presidente del Chelsea, Abramovich, incontrò sia Spalletti che Ancelotti, al Four Season George V di Parigi. I due s'incrociarono nella hall dell'albergo si chiesero "che ci fai tu qui?" ma capirono subito che si trovavano lì per lo stesso motivo.

Nell'articolo si loda la campagna acquisti di Giuntoli, scoperto nel 2015 dall'Ad Chiavelli, che ne intuì il valore quando si trovava a Carpi (traghettato dai dilettanti alla serie A in 5 anni) e di come invece l'arrivo di Spalletti sia stata invece un'intuizione di Aurelio De Laurentiis, che aveva provato a portarlo a Napoli anche prima di separarsi da Ancelotti.

I meriti dei dirigenti e dell'allenatore vengono enfatizzati ancora di più quando viene sottolineato che i bookmaker in estate quotavano il club partenopeo 18/1 per la vittoria di quel pezzetto di stoffa tricolore ideato da D'Annunzio... Nell'articolo non c'è scritto, ma ad agosto la vittoria del Napoli in Champions veniva pagata 151/1 mentre quella della Juventus 41/1. Per qualcuno la scommessa è ancora valida, per altri è carta straccia.