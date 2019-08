“Dai campi in terra battuta della Asd Future Boys (Casamarciano), passando per il San Paolo della SSC Napoli, al Sun Life Stadium di Miami, avversario del FC Barcelona. Un carriera tutta ancora da scrivere, da protagonista. Nuova stella del Calcio italiano. Gianluca Gaetano, targato Asd Future Boys. Ad maiora”, a scriverlo è l’Asd Future Boys, scuola calcio in cui è cresciuto Gianluca Gaetano.

Clicca sulla foto per ingrandirla.