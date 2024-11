Dagospia: Serie A, De Laurentiis tagliato fuori! Con Lotito aveva dettato legge per due anni

Tira una brutta aria per Lotito e De Laurentis in Lega Serie A: lo conferma oggi il report di Dagospia sulla lotta intestina ai vertici del calcio italiano. "Il loro candidato, il presidente uscente Casini, non sarà rieletto e medita di annunciare a breve la sua uscita di scena per evitare una pubblica sconfitta".

Chi sarà allora il nuovo presidente della Lega Serie A? I candidati potrebbero essere Carlo Bonomi, ex presidente di Confindustria, sostenuto da Marotta, oppure Ezio Mario Simonelli, ex dirigente Fininvest, sostenuto da Galliani. Si è fatto anche il nome di Umberto Gandini, dirigente che arriva dal basket, sostenuto dalla Roma. Manca all'appello il candidato di Lotito e De Laurentiis e Dagospia chiosa: