Da Torino polemizzano: "Rigore Napoli, due pesi e due misure: a De Ligt non fu dato nonostante la stessa dinamica"

Napoli - Il portale Tuttojuve scrive sulla vittoria del Napoli a Firenze focalizzandosi sul penalty concesso agli azzurri da Abisso: "La carovana di siti e opinionisti napoletani hanno caricato di tensioni la vigilia di Fiorentina-Napoli, mettendo non poche pressioni sulle spalle dell'arbitro Abisso. Già, perchè dalla giornata di ieri, fino al pre-gara della sfida di Firenze, i soliti media campani hanno sollevato polemiche arbitrali e gettato ombre sul successo della Juventus nel derby d'Italia. Risultato? Un rigore generoso concesso agli azzurri, tra lo sconcerto di Iachini e dei viola. Una decisione che spiana la strada agli azzurri verso la qualificazione in Champions League. Milenkovic trattiene la maglia di Rrahmani per una frazione di secondo, tanto basta per far stramazzare a terra un gigante di 192 centimetri e quasi 90 kg. Non scherziamo. E se qualcuno vuole discutere sull'episodio - come stanno evidenziando sui social i tifosi bianconeri in queste ore -, allora si può tranquillamente parlare di due pesi e due misure. Perchè nessuno ha dimenticato quanto avvenuto solo pochi mesi fa a Benevento, quando la Juventus si è vista negare un rigore decisamente più solare per una prolungata trattenuta su De Ligt".