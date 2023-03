Da Torino - Le probabili scelte di Juric per la sfida con il Napoli: rientro Vlasic, sorpresa in difesa

Il Torino sfiderà il Napoli nella giornata numero 27 della Serie A. Juric, nel suo schieramento, come riporta toronews.net, ritrova una pedina importante come Vlasic dopo più di un mese, ma nello stesso momento perde Miranchuk e Karamoh.

Ivan Juric

Le probabili scelte di Juric

In difesa dovrebbe esserci un solo cambio rispetto alla partita contro il Lecce. Djidji infatti sembra in vantaggio per tornare titolari, con un Gravillon molto positivo nella gara in Puglia, ma dovrebbe sedersi in panchina. Gli altri ruoli invece dovrebbero essere gli stessi, con Milinkovic-Savic in porta, Schuurs davanti al serbo e Buongiorno terzo difensore, braccetto di sinistra. In mezzo al campo dovremmo vedere la coppia Ricci e Ilic. Sulle fasce non dovrebbe cambiare nulla rispetto alla sfida contro il Lecce, con la conferma di Singo a destra e Rodriguez a sinistra. Avendo perso Karamoh e Miranchuk, Juric si trova a fare delle scelte obbligate. A destra ci sarà il rientrante Vlasic. A sinistra invece dovrebbe essere confermato Radonjic, essendo l'unico a disposizione oltre a Seck. L'attaccante centrale invece dovrebbe essere Sanabria.

