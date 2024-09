Da Torino - Conte da juventino non doveva mai andare all'Inter

Napoli - Come verrà accolto Antonio Conte questo pomeriggio all'Allianz Stadium? Tutto Juve punzecchia l'allenatore del napoli scrivendo:

"Eh sì perché se sei bianconero fino al midollo forse all’Inter non ci puoi andare, perché i valori e gli scudetti vinti portati via da quella società pesano e pesano tanto nel ricordo dei tifosi. Alcuni dissero ovunque ma non all’Inter e invece no, con polemiche continue, stilettate e scambi al vetriolo con la dirigenza e poi quei gesti brutti in una partita di Coppa Italia ed un rapporto con la tifosa bianconera che ha avuto dei bassi".