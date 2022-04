Il campionato del Napoli non è ancora terminato, anche se le speranze scudetto sono indubbiamente ridotte. Si pensa anche al rinnovo di Dries Mertens e alle possibilità di vederlo ancora in azzurro.

Secondo quanto riporta Il Messaggero, Maurizio Sarri sogna di avere Dries Mertens alla Lazio. L'altro nome indicato come vice Immobile è quello di Caputo. Per il belga, però, pesa la carta d'identità, che non è proprio in linea con i programmi futuri di Lotito.