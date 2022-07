Da Roma - Mertens molto vicino alla Lazio: De Laurentiis ha 24 ore per rilanciare

Notizie Napoli calcio. Dries Mertens è ancora in attesa di conoscere il suo futuro. Dal primo Luglio è infatti terminato l'accordo tra il miglior marcatore della storia azzurra ed il club di De Laurentiis. Ad oggi, però, i tifosi non perdono le speranze e sperano ancora in un colpo di coda che possa portare il belga a continuare la sua avventura a Napoli.

Mertens

Lazio-Mertens, ultimatum De Laurentiis

Su Mertens sono diverse le voci che si rincorrono e l'ultima arriva direttamente da Roma, con il belga che sarebbe vicinissimo alla Lazio di Maurizio Sarri dopo l'ennesima fumata nera con il Napoli. Secondo Radio Radio, i contatti con l'ex allenatore partenopeo sono serratissimi tanto da aver convinto l'attaccante ad accettare l'offerta: De Laurentiis ha tempo 24 ore per rilanciare e confermare Mertens, altrimenti il belga firmerà con la Lazio.