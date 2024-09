Da Milano - Zielinski, ancora 0 minuti in 3 partite: Inzaghi non gli regala niente

“Inter, 3 partite e 0 minuti per Zielinski: Inzaghi ci crede ma non gli regala niente”, titolano così i colleghi di Calciomercato.com sul centrocampista slovacco finora ancora all’asciutto in nerazzurro nella sua nuova avventura.

Zielinski parte a rilento nell'Inter

E ancora: “Ad oggi nello spogliatoio nerazzurro ci sono gerarchie ben definite e ribaltarle significa per forza di cosa dover dimostrare qualcosa. In nerazzurro dovrà dare qualcosa in più, davanti ha uno stacanovista come Mkhitaryan che a 35 anni non tira mai indietro la gamba”. Ma non si esclude l’esordio già per Monza-Inter al rientro dalla sosta. Nonché l’inizio di una maratona tra i vari impegni.