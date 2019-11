Da Milano - Pioli contro il Napoli potrebbe rispolverare Biglia

Notizie Calcio Napoli - Tra una settimana il Milan affronterà il Napoli a San Siro, consapevole che la sfida ai partenopei potrà essere l’inizio di un nuovo ciclo in cui si potrà ripartire, o la continuazione di quanto visto nelle 12 giornate precedenti. Sarà un test importante, non solo per la caratura dell’avversario e per i ricordi che rievoca questa sfida, ma anche perché Pioli cerca risposte dai suoi giocatori. Dopo la sconfitta con la Juve, in cui i rossoneri si sono battuti degnamente fino alla fine senza però portare a casa un punto, il tecnico ha chiesto maggiore concretezza. Manca la zampata vincente, il guizzo che possa portare alla vittoria. Servono punti al Milan e con il Napoli il tecnico ambisce all’intera posta in palio, anche se il match sarà molto complesso. Tra le possibili novità di formazione ci sarà Lucas Biglia, che dovrebbe andare a ricoprire il ruolo di regista al posto di Bennacer. L’algerino è stato fermato dal Giudice Sportivo dopo il giallo rimediato allo Juventus Stadium e così sarà costretto a saltare la partita contro gli uomini di Carlo Ancelotti. Un vero peccato per Bennacer, titolare nelle ultime tre sfide al posto di un Biglia spento e in difficoltà. Eppure Pioli spera di rivedere quel leader che aveva con sé alla Lazio qualche stagione fa, dove in campo era una guida per i compagni di squadra. Biglia nella sua avventura in rossonero non ha mai brillato per un lungo periodo, ha avuto fasi alternanti e soprattutto non ha ripagato del grosso investimento fatto da Mirabelli nell’annate dei cinesi. Ora ha una grossa occasione di poter lasciare il segno, e aiutare il Milan a uscire dalla crisi con una prestazione imponente, da giocatore navigato che ha superato mille difficoltà in carriera.