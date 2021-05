Ultime notizie calcio Napoli - Stando a quanto riportato da FCInter1908, quella di ieri sera di Lukaku non era una festa. Si sarebbe trattato, infatti, di una cena con amici al termine della partita contro la Roma ed i protagonisti sono stati multati per aver violato il coprifuoco. Al di là di questo episodio, non è in dubbio la presenza di Big Rom nel match contro la Juventus di domenica che interessa anche il Napoli per questioni legate alla corsa Champions League.