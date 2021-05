Da La Spezia: "Osimhen stellare, Napoli troppo più forte"

Napoli Calcio - “Osimhen stellare, travolti da un Napoli troppo forte”, è quanto riporta Cittàdellaspezia.com:

“I colpi del nigeriano affossano i pur volitivi ragazzi di Italiano: è Zielinski ad aprire le marcature poi la doppietta e un assist certificano la prestazione dell'attaccante di Gattuso. Effimero il punto aquilotto, firmato Piccoli. All'andata il Napoli calciò in porta mille volte e sbagliò l'impossibile, oggi Gattuso legittima tutto alle prime occasioni, confermando che il suo Napoli è la squadra più in forma in questo finale di campionato”.