Da La Spezia accusano i napoletani: "L'invasione finale dei bambini ripaga in parte la vergogna vista"

Napoli Calcio - “Finisce con l’invasione dei bambini della scuola calcio dello Spezia ed i cori della Curva Ferrovia per gli aquilotti. Un’immagine che ripaga in parte delle vergognose scene viste poche ore fa”, scrivono così i colleghi di Città della Spezia in riferimento agli scontri avvenuto tra le due tifoseria nel primo tempo colpevolizzando indirettamente i napoletani. Non c'è riferimento, invece, a quanto accaduto nel pre partita dello stadio Picco con i pullman che ospitavano i tifosi ospiti devastati.