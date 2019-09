Da Genova - Rinnovo Quagliarella, primi contatti tra le parti ma la cessione del club blocca tutto

Qualcosa si muove, per il rinnovo di Fabio Quagliarella, che andrà in scadenza di contratto con la Sampdoria alla fine di giugno 2020. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, infatti, il suo agente Beppe Bozzo e la società blucerchiata hanno incominciato a parlare della questione, seppur in maniera marginale, ed è possibile che fra i temi caldi del mese di settembre rientri proprio la permanenza a Genova del bomber campano. Al momento, però, a frenare tutto è la cessione. Le trattative per il passaggio di mano del club tolgo tempo per qualsiasi altra esigenza, in attesa di sapere se e quando il gruppo Vialli si insedierà a Corte Lambruschini.