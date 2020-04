SSC Napoli, la patata bollente dei terzini: da Faouzi Iglesias a Hysaj c'è mezzo reparto in bilico

Notizie calcio Napoli - La situazione terzini in casa Napoli rischia di implodere da un momento all'altro. Tra rinnovi contrattuali ed infortuni, quel settore di campo può concretamente diventare una spada di Damocle per Giuntoli. Bisognerà prendere una decisione definitiva ed eventualmente ringraziare chi non rientrerà più nel prossimo progetto tecnico.

FASCIA SINISTRA - Chi ha la valigia sul letto, volendo citare il grande Julio Iglesias, è Ghoulam. Il club l'ha sostenuto e aspettato con la speranza di poterlo rivedere nuovamente protagonista. Tutte le speranze si sono però infrante tra nuovi problemi fisici e non solo. De Laurentiis ha un ottimo rapporto con Mendes (è lui che gestisce anche Gattuso) e gli ha chiesto di trovare una squadra a Faouzi, anche a costo di doverci rimettere dei soldi. Mario Rui Silva Duarte le ha dovute praticamente giocare tutte da quando è approdato a Napoli. Il rendimento è stato più che soddisfacente ed anche Gattuso gli ha fatto i complimenti suggerendo alla società una riconferma. L'ex Roma deve però prolungare l'attuale contratto in scadenza nel 2022: i primi approcci ci sono già stati e la sensazione è quella di un accordo in dirittura d'arrivo.

FASCIA DESTRA - Bisognerà capire in quali condizioni rivedremo Malcuit dopo il grave infortunio. Il terzino francese sta lavorando duramente, ma è normale sia un'incognita nel breve-medio periodo. La situazione Hysaj è un rebus perché il Napoli dovrebbe in pratica 'riacquistarlo' in quanto va in scadenza tra un anno, ma non ci sono state accelerazioni. Gattuso sarebbe felice di poterlo avere a disposizione anche se più si avvicina la fine campionato e più l'addio sembra materializzarsi. Infine c'è Di Lorenzo, l'unico che ha una posizione solida ed un contratto lungo. Anche qui si sta lavorando, senza fretta, ad un adeguamento contrattuale per gratificare il ragazzo di Ghivizzano blindandolo dal corteggiamento di alcuni club inglesi.