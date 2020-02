Da Brescia - Diego Lopez pensa al cambio modulo: Gastaldello e Joronen rientrano, Cistana out

Anche il penultimo allenamento del Brescia non sorride più di tanto a Diego Lopez. Il tecnico uruguaiano deve fare i conti con le assenze di Cistana, Torregrossa e Romulo. Tutti e tre anche oggi si sono allenati in palestra senza scendere in campo: la loro assenza venerdì con il Napoli è praticamente certa.

Recuperati invece Tonali, Gastaldello e Joronen con questi ultimi due a entrare certamente nell’undici di partenza. Contro il Napoli l’allenatore del Brescia studia una minima variazione di modulo con squadra schierata con un’unica punta.

Balotelli potrebbe essere il terminale d’attacco mentre alle sue spalle agirebbero due trequartisti come Skrabb e Zmrhal confermato dopo la bella prestazione di Torino. In difesa, accanto a Chancellor, spazio ancora a Mateju mentre in mediana con Bjarnason giocherebbero Tonali (nel ruolo di mezzala) e Bisoli. Domani allenamento di rifinitura per sciogliere gli ultimi dubbi.