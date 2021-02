Ultime notizie calcio Napoli - Sarà decisiva la partita di mercoledì tra il Napoli e l'Atalanta e questo lo sanno anche i tifosi orobici, consapevoli del momento no che sta vivendo la squadra. Per questo motivo, a quanto pare, il tifo organizzato atalantino si ritroverà il giorno stesso del match - mercoledì - intorno alle ore 18 al Centro Bortolotti di Zingonia per caricare gli uomini allenati da Gian Piero Gasperini. A riportare la notizia è TuttoAtalanta.