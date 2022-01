Ultime notizie calcio mercato Napoli - E' incerto il futuro di Riqui Puig, talento del Barcellona che però quest'anno sta trovando poco spazio. Per questo motivo potrebbe salutare la Catalogna e, come riportato dal quotidiano catalano Sport ci starebbe pensando anche il Napoli, insieme ad una nutrita concorrenza. Piace, infatti, in Liga a Betis, Getafe, Granada e Celta, in Premier League all'Arsenal ed in Serie A anche a Juventus, Inter e Milan.