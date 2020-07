Da Barcellona - Lenglet lavora in gruppo, il centrale tenta il recupero in vista del Napoli

Ultime notizie calcio Napoli - Il Barcellona continua il suo lavoro di preparazione in vista della partita contro il Napoli di Champions League, in attesa di sapere dove si giocherà questo ottavo di finale. Stando a quanto riportato dal quotidiano Sport, filtra ottimismo da ambienti catalani in relazione alle condizioni di Lenglet. Il centrale difensivo francese, infortunatosi all'inguine nell'ultimo match della Liga contro l'Alaves, si è allenato in gruppo oggi e sta facendo il possibile per tentare il recupero per il big match contro la compagine di Gennaro Gattuso.