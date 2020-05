Ultime calcio - Aumentano le pretendenti per Gonzalo Higuain. Wolverhampton e Newcastle fanno sul serio e si mettono in scia dei club della MLS e al River Plate. I club inglesi potrebbero fare la fortuna della Juventus, perché potrebbero garantire lo stipendio richiesto dal giocatore di 7,5 milioni netti per arrivare ad offrire almeno i 18 milioni di euro utili per evitare minusvalenze in bilancio. Lo riporta Il Corriere dello Sport nella sua edizione online.

Higuain