Ore calde a Crotone. Dove potrebbe traballare Giovanni Stroppa. Riflessioni in corso. Da valutare se la partita contro il Bologna diventerà fondamentale per il suo futuro (al momento ipotesi più accreditata) oppure se si arriverà al cambio prima. Stroppa traballa. E alla finestra ci sono Semplici, e D’Aversa. Sullo sfondo invece l’ipotesi per adesso remota di un ritorno di Nicola...