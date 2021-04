Cristiano Ronaldo, il gol fantasma del Portogallo costa il posto al guardalinee

Calcio - Il gol non convalidato a Cristiano Ronaldo costa caro a Mario Diks. L'episodio clamoroso, accaduto proprio nel finale della partita tra Serbia e Portogallo, è quello della rete fantasma che aveva causato le accese proteste del campione della Juve. Furibondo per l'ingiustizia subita, CR7 era arrivato a lanciare a terra la fascia di capitano, prima di tornare negli spogliatoi. Nei minuti successivi alla gara, terminata poi 2-2, anche l'arbitro del match, Danny Makkelie, si era detto dispiaciuto ma sembra che le scuse non siano bastate. Come riferisce il quotidiano olandese Algemeen Dagblad, la rete fantasma sarebbe addirittura costata il posto a Diks, lo sfortunato guardalinee che diede la segnalazione durante la sfida di qualificazione ai Mondiali 2022, sprovvisto di tecnologia Var.

Caso Ronaldo, Makkelie rompe con Diks

"Questo è un affare di squadra - ha fatto sapere Makkelie - Ho lavorato con Mario per anni, capirete che è una scelta difficile. Ma faremo così, anche nell'interesse della squadra''. Il fischietto olandese non ha però voluto confermare i motivi della sua scelta. Diks, rimpiazzato dal collega Jan de Vries, salterà così gli Europei di quest'estate: "Questa è una delusione molto, molto grande. Il 31 marzo Makkelie mi ha detto di voler continuare con un altro assistente, perché la fiducia nella nostra collaborazione è svanita. Speravo davvero in più supporto e comprensione dopo la proficua collaborazione negli ultimi anni".