Ronaldo-Al Nassr, il portoghese diventa lo sportivo più pagato: giocherà fino a 40 anni

Notizie calcio. Cristiano Ronaldo giocherà fino a 40 anni e per farlo verrà pagato più del rivale di una vita, Lionel Messi. L’attaccante portoghese è un nuovo giocatore dell’Al Nassr, club saudita che lo ha corteggiato a lungo e convinto con un contratto da 200 milioni di euro a stagione per due anni e mezzo. Cinquecento milioni in tutto.

Ronaldo-Al Nass, cifre e dettagli

Come riportato da Repubblica, nel 2022 Messi ne ha guadagnati 40, Mbappé 50. L’altra parte sostanziosa dell’impegno con i sauditi è il ruolo che Cristiano avrà da uomo immagine per lanciare la candidatura di Arabia, Egitto e Grecia ad ospitare i Mondiali del 2030. Una rappresentanza che fa salire il malloppo a un miliardo di euro. Cristiano Ronaldo ha dunque messo la firma sullo stipendio più alto della storia del calcio. Che lo rende inoltre lo sportivo in attività più pagato.