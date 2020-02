In città è trepidante ormai l'attesa per quella che è la madre delle partite: questa sera il Napoli, nel San Paolo vestito di gala, affronterà i campioni del Barcellona, con Lionel Messi pronto a fare il suo debutto in quello che è il tempio del suo maestro, vale a dire Diego Armando Maradona. All'esterno dell'impianto di Fuorigrotta ci sono già migliaia di tifosi in coda ai tornelli per prendere posto.

