Covid 19, sei regioni cambiano colore e diventano zona arancione! Solo 4 regioni in Italia in zona rossa, cosa cambia per lo sport

Covid 19 - Continuano i cambiamenti per le Regioni in Italia riguardo alla lotta al coronavirus. Infatti, da lunedì 12 aprile, la maggior parte dell'Italia sarà in zona arancione, sono altre 6 le regioni che cambiano colore, con solo 4 regioni che vanno in zona rossa: Campania, Valle d’Aosta, Puglia e la Sardegna che rientra dopo aver passato anche un breve periodo in zona bianca. In zona arancione passano Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana e Calabria. Che si aggiungono a quelle che già lo eran come Abruzzo, Basilicata, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sicilia, Umbria, Veneto e alle province autonome di Bolzano e Trento, che già lo erano in precedenza.

Zona arancione, palestre chiuse

Lo sport in zona arancione resta limitato, con palestre e piscine chiuse. È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base.