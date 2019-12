CorSport svela: "In centro o a Posillipo, Gattuso cerca casa a Napoli col giardino per i suoi due cani"

Gennaro Gattuso a momenti sarà ufficialmente il nuovo tecnico della SSC Napoli. Intanto arrivano nuovi dettagli dall'edizione online del Corriere dello Sport sull'abitazione napoletana di Gattuso:

"Con lui, nello staff, ci sarà innanzitutto Riccio, napoletano che con Ringhio ha giocato a Perugia e a Glasgow, prima di ritrovarsi in panchina. Allenatore e vice da sempre. E padrini di battesimo dei rispettivi fi gli. A proposito: Riccio, da giocatore, ha segnato due gol al Napoli con la maglia del Piacenza, in B, nel 2003e nel 2006. Gattuso, dal canto suo, ama molto la città: coltiva amicizie, la conosce bene e frequenta Capri (a giugno era anche alla festa del sessantesimo compleanno di Ancelotti). Da esperto ristoratore e uomo di mare, tra l’altro adora il pesce, e per vivere preferirebbe magari una casa con vista sul Golfo. In centro o a Posillipo: l’importante è che ci sia il giardino per i suoi due cani".