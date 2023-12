CorSport - Osimhen vola a Marrakech prima di Napoli-Braga: oggi la premiazione del Pallone d'Oro africano 2023

Napoli calcio - Secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport, oggi Victor Osimhen parteciperà di persona alla cerimonia del Pallone d'Oro africano che si terrà oggi a Marrakech. Se fosse confermata questa indiscrezione, Osimhen dovrebbe poi rientrare a Napoli in tempi record prima della gara contro il Braga di domani sera.

Pallone d'oro africano 2023

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

"Osimhen è candidato alla vittoria finale con Salah del Liverpool e con Hakimi, ex Inter, oggi del Psg. Osimhen parteciperà così di persona alla cerimonia. Il 2023 è stato un anno magico per Osimhen, tanti riconoscimenti personali per la vittoria dello scudetto col Napoli: l'ottavo posto al Pallone d'Oro, un posto nella Top11 dell'ultimo campionato e la palma di miglior attaccante e miglior giocatore dell'ultima Serie A al Gran Galà del Calcio".