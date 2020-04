CorSera - Serie A e coppe, ecco il nuovo programma: si partirebbe con Napoli-Inter

Notizie Calcio Napoli - La Serie A post (o meglio, durante il) coronavirus prende forma. Come infatti riferisce il Corriere della Sera oggi in edicola, si va dritti verso una ripresa degli allenamenti il 4 maggio. Per quanto riguarda poi un ritorno effettivo in campo, si ripartirebbe dalle semifinale di Coppa Italia: ovvero Juventus-Milan e Napoli-Inter.

Ripresa Serie A, ecco il piano

Campionato che poi andrebbe a intrecciarsi strettamente con le coppe. Ecco quanto si legge dal quotidiano: