CorSera - Allarme Coronavirus, pronta la proposta: Serie A a porte chiuse per 30 giorni

Ultimissime calcio Napoli - Era circolata nell'ultima ora e mezza la notizia relativa all'intenzione da parte del Governo di avanzare una proposta che avrebbe del clamoroso: l'interruzione per trenta giorni delle manifestazioni, anche sportive, per evitare la diffusione ulteriore del Coronavirus. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, la volontà del comitato tecnico scientifico è quella di proporre l'ipotesi di disputare le gare che si giocheranno nei prossimi 30 giorni tutte a porte chiuse. Ipotesi, tra le altre cose, che va in netto contrasto con la posizione della Lega calcio, che ha rinviato sei gare dlela 26a giornata proprio per evitare di diffondere immagini di stadi italiani vuoti. Il caos diventa sempre maggiore. Da segnalare, però, come anche all'estero stia dilagando la parola per il rischio contagio di questo virus, come testimoniato dalla proposta del Governo spagnolo di giocare le partite delle squadre iberiche in Europa contro le italiane a porte chiuse.