Coronavirus, Whatsapp cambia: da oggi inoltro messaggi a una sola chat alla volta

Notizie - WhatsApp impone un nuovo limite per l'emergenza coronavirus: messaggi potranno essere inoltrati a una sola chat alla volta. È la misura annunciata a partire da oggi dalla piattaforma in un blogpost che lancia una nuova 'etichetta'. «In questo particolare momento di emergenza, durante il quale miliardi di persone non possono vedere amici e parenti a causa della pandemia di Covid-19, WhatsApp si conferma un valido alleato per comunicare non solo con i propri cari, ma anche con medici e insegnanti». A riportarlo è l'edizione online de Il Messaggero.