Clamoroso dall'Inghilterra - Follia Walker, festino hard con due escort e violate le regole al Coronavirus: rischia grosso

Notizie - Coronavirus: Kyle Walker, terzino del Manchester City finisce nei guai. Il calciatore avrebbe violato l'isolamento nella lotta al Coronavirus organizzando addirittura un festino hard con due escort. Il noto quotidiano inglese The Sun parla della follia del gesto del calciatore che ora potrebbe rischiare grosso.

Walker

Coronavirus Inghilterra: Walker nei guai, festino hard

Walker rischia davvero grosso. Il calciatore dovrà sicuramente scontare una maxi-multa che gli verrà imposta dai dirigenti del Manchester per aver ignorato le linee guida sulla salute imposte dal club. Secondo i media inglesi, Walker avrebbe organizzato il festino in un appartamento a Hale, nel Cheshire. Con le due escort ci sarebbe stata anche la partecipazione di un suo amico. Regole sanitarie imposte dall'emergenza Coronavirus violate, con tutto pubblicato sui social dal calciatore e poi rimosso. Qualche giorno fa Walker aveva invitato i tifosi del City a rimanere a casa per aiutare il Servizio sanitario nazionale in un video. Ora è bufera, il calciatore ha già chiesto scusa per quanto accaduto.