Coronavirus, svolta sulla fase 2: il Governo centrale valuta la riapertura anche di bar e ristoranti!

Ultime notizie - Il 4 maggio partirà in tutta Italia quella che da tutti viene definita la fase 2 nella lotta al Coronavirus, con nuove aperture di attività commerciali attualmente chiuse o operanti solo parzialmente. Stando a quanto raccolto dall'ANSA, nel prossimo Dpcm potrebbe essere compresa, seppur con tutte le limitazioni del caso ed in osservanza delle misure di sicurezza, anche bar, ristoranti e parchi pubblici. Ovviamente, allo stato attuale delle cose si tratta solo di una ipotesi che i tecnici del Governo stanno valutando ma è inevitabile che in questa decisione avranno un peso fondamentale quelli che saranno i prossimi dati offerti dalla protezione civile relativi alla diffusione del Coronavirus,

