Ultime Coronavirus - Gli Stati Uniti sono vicini a quota 100 mila morti per Coronavirus. Secondo il conteggio tenuto dalla Johns Hopkins University, fino a questo momento sono stati registrati 96.479 decessi per Covid-19 e 1.611.691 casi. Pazienti positivi sono stati riscontrati in tutti e 50 gli Stati, il distretto di Columbia e gli altri territori americani.

