Coronavirus Campania, splendida iniziativa degli Ultras del Napoli: "Beni per le famiglie in difficoltà"

Notizie calcio - Una vera e propria corsa alla solidarietà. Tante sono le iniziative benefiche nate nell'ultimo mese di emergenza per il coronavirus, e tra queste grande ruolo hanno giocato anche i diversi gruppi Ultras che, da Bergamo a Napoli, hanno fatto sentire la loro vicinanza concreta alle rispettive comunità.

L'ultima iniziativa dei tifosi del Napoli è una raccolta di beni di prima necessità. «Gli Ultras Curva B mettono a disposizione per le famiglie bisognose pacchi di prima necessità» si legge nel volantino fatto girare sui social. Appuntamento al quartiere Loggetta per sostenere dunque le famiglie napoletane in difficoltà in queste settimane.