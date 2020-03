Coronavirus Spagna, lutto nel mondo del calcio: muore a 21 anni l'allenatore delle giovanili dell'Atletico Portada Alta

Notizie calcio - Francisco Garcia, è questo il nome del ragazzo di 21 anni morto a causa del Coronavirus. E' uno dei più giovani a lasciare la vita per causa del virus che sta invadendo la terra. Il mondo del calcio in lutto, perché Garcia allenava le giovanili dell'Atlético Portada Alta, club di Malaga, ed è morto prematuramente ieri sera nella città andalusa. Era stato contagiato dal coronavirus nelle scorse ore e a causa delle altre patologie pregresse ha perso la vita. Si tratta del sesto decesso nella comunità autonoma dell'Andalusa. In Spagna la situazione in queste ultime ore parla di 297 morti e 8.744 contagi complessivi.