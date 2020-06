Coronavirus Spagna, 160 calciatori con anticorpi: 7 sarebbero del Barcellona

Notizie - In Spagna, dopo i test da Coronavirus in Liga e in Seconda Divisione, sono 5 i giocatori positivi e ben 160 quelli con anticorpi contro il Covid-19

Anche la Spagna lavora al ritorno del campionato. Secondo gli ultimi test effettuati tra Liga e Seconda Divisione, sono 5 i calciatori risultati positivi al Coronavirus: asintomatici e in buone condizioni. Tuttavia, giungono nuovi dati importanti sul contagio avvenuto nei due campionati esaminati. Infatti, come riprtato da ‘Tiempo de Juego’, su circa 1000 calciatori testati, 160 avrebbero mostrato anticorpi contro il Covid-19, dimostrando quindi di aver già superato la malattia.

Sarebbe quindi pari al 16% il dato sui giocatori immuni. Intanto, secondo ‘As’, nonostante si attenda l’approvazione definitiva dal Governo, il torneo spagnolo potrebbe riprendere, salvo complicazioni, il prossimo 12 giugno.

Du questi 160, 7 apparterrebbero al Barcellona. Il club però non ha ancora confermato o smentito l'indiscrezione.