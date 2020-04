Notizie calcioSerie A - Aleksandar Prijovic, attaccante dell'Al-Ittihad ed ex Parma, è stato arrestato in Serbia! L'ex Parma avrebbe violato le misure restrittive del governo serbo in merito dell'emergenza Coronavirus. A riportarlo è stata l'agenzia Associated Press. La Polizia ha fatto sapere che l'arresto è scattato dopo aver trovato il giocatore in compagnia di 19 persone in un hotel di Belgrado. Un party andato avanti dalle 17 alle 5 del mattino seguente.