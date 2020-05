Coronavirus, secondo giorno senza decessi in Campania! Cresce anche il numero dei guariti

Ultime notizie Napoli - Continua senza sosta la lotta al Coronavirus ed in Campania oggi arrivano buone notizie per quanto riguarda la nostra regione. Il dato relativo ai decessi, infatti, è rimasto invariato, fermo a 359 esattamente come due giorni fa e questo vuol dire che non ci sono stati morti nelle ultime 48 ore in tutto il territorio regionale. Buone le indicazioni che arrivano anche a proposito dei nuovi casi di positività, a testimonianza del fatto che l'atteggiamento fermo e risoluto da parte di De Luca sta dando i suoi frutti. Cresce ancora il numero dei guariti: sono 1.332 (+41), di cui 1.292 (+43) totalmente guariti e 40 (-2) clinicamente guariti.

