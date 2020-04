Coronavirus, quando si arriverà a zero contagi? Arriva la previsione della comunità scientifica

Ultime notizie - Di seguito un comunicato ufficiale pubblicato dalla Fondazione Gimbe (che ha lo scopo di favorire l'applicazione delle migliori evidenze scientifiche) a proposito di quella che è la prospettiva italiana in relazione al Coronavirus:

"Il modello prevede che il 16 aprile l'aumento dei casi scenderà al 2%, il 27 aprile all'1%, il 7 maggio allo 0,5% e il 2 giugno allo 0,1%, soglia utilizzata nello Hubei in Cina per allentare le misure. rischioso allentare le misure prima di fine maggio. La curva del contagio è rallentata, ma l'aumento dei nuovi casi è ancora rilevante e che le misure di distanziamento sociale hanno alleggerito il carico sugli ospedali, ma il loro effetto sul numero totale dei casi è ancora modesto". Pertanto bisognerà allentare le misure "in maniera graduale e differenziata per tipologia di intervento".