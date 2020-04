Ultime calcio - In casa Juventus, i calciatori continuano a tornare nei loro paesi. L'ultimo è Matthijs De Ligt. Il difensore è tornato in Olanda per stare accanto alla famiglia e fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Lo ha fatto sapere la fidanzata del calciatore sui social. Il centrale ex Ajax si aggiunge a Higuain, Ronaldo, Khedira, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Szczesny e Rabiot.

