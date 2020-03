Coronavirus, prosegue la cura Ascierto: torna a casa il primo paziente trattato con il farmaco anti-artrite

Ultime notizie. Anche in Campania prosegue la battaglia contro il Coronavirus: il Governatore De Luca ha lanciato un appello accorato al Governo, seguito da un'ordinanza che ha prorogato ed inasprito le misure restrittive fino al 14 aprile.

Per fortuna, come riportato da Il Mattino, giungono anche buone notizie: una delle pazienti trattate con il Tocilizumab all’ospedale Cotugno è guarita ed è tornata a casa. A darne notizia è proprio il team dell'oncologo Paolo Ascierto: la donna, 59 anni, è la prima paziente trattata con il Tocilizumab che torna a casa. Era stata ricoverata in gravi condizioni per una polmonite da Covid 19 a inizio mese. Il 13 marzo è stata trattata con il farmaco anti-artrite. Le sue condizioni sono subito migliorate e ieri ha lasciato il reparto di Roberto Parrella del Cotugno.