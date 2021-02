Coronavirus, prorogato lo stop a spostamenti tra Regioni per un altro mese

Ultime notizie - Prosegue senza apparente soluzione di continuità la lotta al Coronavirus in Italia e, per questo motivo, il Governo ha varato un decreto legge con il quale sarà prorogato per altri 30 giorni lo stop agli spostamenti tra Regioni. Regioni e governo, tra l'altro, ieri sera hanno discusso delle nuove misure che dovrebbero entrare in vigore a partire dal 25 febbraio ed hanno consegnato alla ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, un documento con una serie di richieste e proposte. Fra cui, appunto, i ristori contestuali alle chiusure, la revisione dei parametri che determinano la divisione in fasce colorate, indicazioni chiare dal Cts (e che parli con una "voce unica"), l'ampliamento della cabina di regia sulla pandemia ai ministeri economici e un'accelerazione sui vaccini.